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Израиль и сектор Газа обменялись взаимными атаками после беспорядков в Иерусалиме

  /   Обновлено: 16 июня 2021 11:12
Ближний Восток
Израиль и сектор Газа обменялись взаимными атаками после беспорядков в Иерусалиме
Global Look Press  /  Ashraf Amra / Keystone Press Agency

Иерусалим, 16 июня. ВВС Израиля нанесли серию авиаударов по сектору Газа рано утром в ответ на запуск воздушных шаров с зажигательной смесью из анклава.

Израильские военные заявили, что удары были нанесены по объектам ХАМАС в городах Газа и Хан-Юнис. Утверждается, что эти площадки используются радикалами для проведения совещаний и планирования атак. Сообщений о жертвах не поступало.

«Армия обороны Израиля готова ко всем возможным сценариям, включая возобновление боевых действий, перед лицом продолжающихся террористических операций из сектора Газа», — говорится в сообщении армии страны.

В ЦАХАЛ отметили, что действия израильских ВВС стали ответом на запуск воздушных шаров с зажигательной смесью, которые накануне спровоцировали 20 пожаров на необжитой территории вблизи границы с сектором Газа.

Представитель ХАМАС подтвердил атаки израильской армии в заявлении агентству Reuters. Он отметил, что палестинцы продолжат «оказывать мужественное сопротивление и защищать свои права и священные места» в Иерусалиме.

По информации корреспондента Al Jazeera, палестинские бойцы сообщили, что не получали приказа от их командиров реагировать на последние авиаудары. 

Марш с флагами

Вечером 15 июня сотни израильских ультраправых приняли участие в «Марше с флагами» в Восточном Иерусалиме. 

В какой-то момент несколько десятков шествующих начали скандировать лозунг «Смерть арабам!», другие выкрикивали: «Пусть ваша деревня сгорит».

Новый глава МИД страны Яир Лапид в своем Twitter-аккаунте поздравил министра внутренней безопасности Омера Бер-Лева с успешной организацией мероприятия, однако осудил антиарабские лозунги во время акции.

«Тот факт, что есть радикалы, для которых израильский флаг олицетворяет ненависть и расизм, отвратителен и непростителен. Невозможно представить, как можно держать израильский флаг в руках и одновременно кричать «Смерть арабам». Это не иудаизм, не Израиль, и, конечно же, не то, что символизирует наш флаг. Эти люди — позор для израильского народа», — написал он.

В прошлые годы марш проходил через Дамасские ворота в самое сердце мусульманского квартала. Но 15 июня полиция изменила маршрут, чтобы избежать напряженности, поэтому участники акции прошли вдоль внешней стороны городской стены до Яффских ворот, а затем вошли в Старый город.

В преддверии марша израильская полиция выставила блокпосты перед Дамасскими воротами, перекрыла дороги для движения транспорта, приказала закрыть магазины и разогнала недовольных палестинских протестующих.

Издание Jerusalem Post сообщило, что десятки палестинцев устроили беспорядки на улицах, прилегающих к маршруту марша, и забросали камнями полицейских, в результате чего двое из них получили ранения.

Израильские сотрудники органов правопорядка арестовали 17 человек во время столкновений. По данным Палестинского Красного Полумесяца, по меньшей мере 33 араба были ранены в ходе протестов.

Испытание для нового правительства

Шествие стало первым вызовом для нового премьер-министра Израиля Нафтали Беннета. Хотя существовали опасения, что марш вызовет напряженность, его отмена стала бы предметом критики в адрес нового главы правительства со стороны тех, кто рассматривал это как капитуляцию перед ХАМАС.

Мансур Аббас, чья партия «РААМ» является первой арабской фракцией, присоединившейся к израильской коалиции, заявил, что марш является попыткой «разжечь ситуацию в регионе в политических целях» и подорвать авторитет нового правительства. Он также сказал, что полиция и министр внутренней безопасности должны были отменить это мероприятие.

Майский кризис

Опасения по поводу организации шествия стали следствием недавнего обострения конфликта между Израилем и Палестиной. В начале мая в районе мечети Аль-Акса в Иерусалиме вспыхнули беспорядки: протестующие выступили против решения израильского суда о выселении арабских семей из их домов в районе Шейх Джаррах. После того, как полиция применила силу для разгона демонстрантов 10 мая, движение ХАМАС нанесло серию ракетных ударов по территории Израиля. Взаимные атаки сторон продолжались в течение 11 дней.

В ночь на 21 мая в силу вступил режим прекращения огня. За период обострения с палестинской стороны погибли не менее 270 человек, около 1,9 тысячи были ранены. В Израиле количество жертв составило 12 человек, более 300 получили ранения.

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израиль палестина хамас сектор газа
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