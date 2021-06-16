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Спрос на авиаперевозки увеличился на Дальнем Востоке

Экономика
Спрос на авиаперевозки увеличился на Дальнем Востоке
pixabay.com  /  DVFU

Москва, 16 июня. На Дальнем Востоке наблюдается высокий спрос на авиадоставку бытовых вещей и мебели, медицинских товаров, запчастей, промышленного оборудования.

Логистика в Дальневосточном регионе всегда была недешевой из-за удаленности территории от других российских областей. Однако авиаперевозки неизменно пользовались повышенным спросом: быстрая доставка важна для развития бизнеса.

Несмотря на закрытие границ и снижение грузоперевозок в условиях пандемии, с начала 2021 года отмечен рост не только грузооборота, но и числа получателей, в том числе и среди физических лиц. Наблюдается высокий спрос на доставку на Дальний Восток бытовых вещей и мебели, медицинских товаров, запчастей, промышленного оборудования.

Перевозчики увеличивают тарифы на доставку в отдаленные регионы страны. Рост цен связан с сокращением отправки грузов через пассажирские авиалинии, поэтому стоимость транспортировок коммерческих грузов возросла почти в два раза. Независимо от высокой стоимости отправки, в связи с развитием онлайн-продаж в прошлом году грузооборот авиаперевозок вырос на 2,3% (с 1,147 млн до 1,174 млн т).

Для поддержки региона один из ключевых игроков рынка — ГК «Деловые линии» — объявила о системе скидок до 80% на авиадоставку грузов в Петропавловск-Камчатский, Якутск и Южно-Сахалинск.

Спрос на авиаперевозки увеличился на Дальнем Востоке
Prt Scr youtube.com  /  Деловые Линии

В компании отметили, что в условиях пандемии существенно увеличилось количество заказов до конечного адреса получателя — магазина, склада, дома. Кроме того, среди заказчиков выросла доля индивидуальных предпринимателей и самозанятых.

В 2021 году прогнозируется увеличение объемов в сфере грузовых авиаперевозок. Этому будет способствовать рост электронной коммерции. По словам руководителя международного логистического альянса АСЕХ Мирослава Золотарева, даже при постепенном снятии ограничений и возобновлении нормальной частоты полетов пассажирских судов возросшая маржинальность грузоперевозок сохранится и позволит не только компенсировать убытки «низкого сезона» предыдущих лет, но и получить запас прочности на модернизацию авиапарка и покупку новых воздушных судов.

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дальний восток авиаперевозки
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