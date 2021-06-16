Саммит РФ — США: во сколько Путин встретится с Байденом, расписание, состав делегации

Саммит Россия — США, в ходе которого президент России Владимир Путин и президент Соединенных Штатов Джо Байден впервые встретятся очно в ранге глав двух великих держав, начнется уже через несколько часов. Ранее источники Белого дома опубликовали в соцсетях расписание саммита. Из документа следует, что Путин и Байден планируют начать прямые переговоры в Женеве в 13:35 по местному времени (14:35 по Москве).

Перед этим запланирована десятиминутная фотосессия участников саммита с президентом Швейцарии.

Итак, встреча Владимира Путина с Джо Байденом в узком формате начнется в 14:35 (время далее указано московское), на нее отводится 1 час 20 минут. В 15:55 начнется встреча президентов России и США в расширенном формате.

На 17:40 запланирован второй раунд расширенной части саммита РФ — США.

Федеральное агентство новостей /

Ранее сообщалось, что встреча Владимира Путина и Джо Байдена состоится на вилле Ла-Гранж на окраине Женевы. В связи с этим в Женеве приняты беспрецедентные меры безопасности, над местом встречи и прилегающими районами вот уже несколько дней объявлена бесполетная зона для всех, кроме участников саммита.

Как ранее сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, в ходе саммита лидеры двух великих держав планируют обсудить вопросы стратегической стабильности; пандемию COVID-19; темы, связанные с Сирией и Украиной, а также ядерную сделку с Ираном. Кроме того, на встрече, вероятно, будут обсуждаться вопросы кибербезопасности.

По данным близким к официальным источникам Telegram-каналов, в российскую делегацию вошли глава МИД РФ Сергей Лавров и его заместитель Сергей Рябков, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, помощник президента РФ Юрий Ушаков, посол РФ в США Анатолий Антонов, начальник российского Генштаба Валерий Герасимов, замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

В преддверии саммита президент РФ Владимир Путин дал большое интервью журналисту американского телеканала NBC Киру Симмонсу. Некорректные, а порой провокационные вопросы Симмонса возмутили депутата Госдумы, известного российского политика Геннадия Онищенко. Свое мнение по поводу деградации американской журналистки он изложил в авторской колонке для ФАН.