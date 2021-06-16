Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 июня 11:53
11:52
Экономика
Володин оценил новые законы в сфере кредитования и строительства
11:52
Шоу-бизнес
Ведущий Борис Корчевников раскритиковал «испытательные браки»
11:52
Происшествия
Пять человек получили травмы после ДТП в Ижевске
11:50
Экономика
Мишустин рассказал о ситуации со стоимостью продуктов в России
11:48
Общество
Презентация роботов-официантов прошла на фестивале Gastreet 2021 в Сочи
11:48
Экономика
Компания «Вымпелком» возобновила переговоры о продаже сотовых вышек
11:46
Общество
В Москве заработали еще три новых КТ-центра для диагностики коронавируса
11:46
Общество
Большое интервью с Александрой Марининой: Жанру детектива я изменяю направо и налево
11:45
Общество
ГД приняла законопроект об уголовном наказании за организацию нежелательных НПО
11:45
Происшествия
Девушке оторвало руку в лобовом ДТП на приморской трассе
Все новости

Саммит РФ — США: во сколько Путин встретится с Байденом, расписание, состав делегации

Политика
Саммит РФ — США: во сколько Путин встретится с Байденом, расписание, состав делегации
Федеральное агентство новостей  / 

Саммит Россия — США, в ходе которого президент России Владимир Путин и президент Соединенных Штатов Джо Байден впервые встретятся очно в ранге глав двух великих держав, начнется уже через несколько часов. Ранее источники Белого дома опубликовали в соцсетях расписание саммита. Из документа следует, что Путин и Байден планируют начать прямые переговоры в Женеве в 13:35 по местному времени (14:35 по Москве).

Перед этим запланирована десятиминутная фотосессия участников саммита с президентом Швейцарии.

Итак, встреча Владимира Путина с Джо Байденом в узком формате начнется в 14:35 (время далее указано московское), на нее отводится 1 час 20 минут. В 15:55 начнется встреча президентов России и США в расширенном формате.

На 17:40 запланирован второй раунд расширенной части саммита РФ — США.

Саммит РФ-США: во сколько Путин встретится с Байденом, расписание, состав делегации
Федеральное агентство новостей  / 

Ранее сообщалось, что встреча Владимира Путина и Джо Байдена состоится на вилле Ла-Гранж на окраине Женевы. В связи с этим в Женеве приняты беспрецедентные меры безопасности, над местом встречи и прилегающими районами вот уже несколько дней объявлена бесполетная зона для всех, кроме участников саммита.

Как ранее сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, в ходе саммита лидеры двух великих держав планируют обсудить вопросы стратегической стабильности; пандемию COVID-19; темы, связанные с Сирией и Украиной, а также ядерную сделку с Ираном. Кроме того, на встрече, вероятно, будут обсуждаться вопросы кибербезопасности.

По данным близким к официальным источникам Telegram-каналов, в российскую делегацию вошли глава МИД РФ Сергей Лавров и его заместитель Сергей Рябков, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, помощник президента РФ Юрий Ушаков, посол РФ в США Анатолий Антонов, начальник российского Генштаба Валерий Герасимов, замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

В преддверии саммита президент РФ Владимир Путин дал большое интервью журналисту американского телеканала NBC Киру Симмонсу. Некорректные, а порой провокационные вопросы Симмонса возмутили депутата Госдумы, известного российского политика Геннадия Онищенко. Свое мнение по поводу деградации американской журналистки он изложил в авторской колонке для ФАН.

Саммит РФ-США: во сколько Путин встретится с Байденом, расписание, состав делегации
Федеральное агентство новостей  / 

Вернуться назад

Все новости / Политика / Саммит РФ — США: во сколько Путин встретится с Байденом, расписание, состав делегации
путин байден саммит россия-сша
Комментировать
Эксклюзив
Презентация роботов-официантов прошла на фестивале Gastreet 2021 в Сочи
Презентация роботов-официантов прошла на фестивале Gastreet 2021 в Сочи
Самое популярное
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Политика 62829 15 июня 2021
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Спорт 60496 13 июня 2021
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Общество 59384 14 июня 2021
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Общество 54632 15 июня 2021
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Армия 50823 13 июня 2021
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Рейтинг@Mail.ru