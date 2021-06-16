Белорусские следователи обратились к Дурову из-за призывов к насилию в Telegram

Минск, 16 июня. СК направил основателю Telegram Павлу Дурову письмо из-за каналов, в которых публиковались призывы к насилию в отношении силовиков в республике.

Представители СК написали Дурову о том, что массовые беспорядки в Белоруссии случились в августе 2020 года. Они сопровождались насилием сотрудников правоохранительных органов. При этом, как говорится в сообщении, были созданы ряд каналов, где публиковались личные данные силовиков. Также в них были призывы к нападению на них.

В ведомстве объяснили, что такие каналы должны блокироваться. Согласно сообщению, письмо Дурову и его команде было направлено с учетом прецедента блокировки таких каналов на территории России.