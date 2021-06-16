Звезда сериала «Бедная Настя» Петр Красилов развелся с женой после 16 лет брака

Москва, 16 июня. Актер театра и кино Петр Красилов, известный по сериалам «Не родись красивой» и «Бедная Настя», расстался с женой после 16 лет брака.

Пару лет назад артист удивил фанатов неожиданной новостью, что его супруга Ирина Шебеко переехала в Лос-Анджелес. Женщина хотела выучиться на фотографа. В Соединенные Штаты Шебеко переехала вместе с дочерью. Красилов тосковал по родным и жаловался, что видит жену и дочь очень редко — они приезжают только на каникулы.

Уже бывшая возлюбленная артиста нередко провоцировала слухи. Из-за ее переезда за рубеж поговаривали, что брак Красилова и Шебеко стал трещать по швам. Но знаменитый артист опровергал все слухи, уверяя, что в их семейной жизни все в порядке.

«Петя и Ира развелись совсем недавно. Ребята пытались спасти отношения. Но все же приняли решение расстаться», — сказали изданию «СтарХит» в окружении 44-летнего артиста.

Красилов в последнее время практически не снимается в кино. Артист объяснил свое отсутствие на киноэкранах. Он жаловался, что кинематографисты до сих пор воспринимают его в амплуа романтического героя, хотя он давно уже отошел от этого образа.