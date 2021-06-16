Рост цен на жилье в России связали с подорожанием стройматериалов

Москва, 16 июня. Журналисты выяснили, какие причины могли вызвать увеличение стоимости жилой недвижимости в Российской Федерации.

Актуальную ситуацию на рынке жилья страны оценил управляющий партнер юридической компании, член политсовета свердловского областного отделения Партии роста Алексей Головченко. На рост цен на квартиры влияет, по его словам, стремительное удорожание стройматериалов и рабочей силы.

«Цена на металл, цемент, дерево выросла в два-три раза. Увеличились и затраты, связанные с обслуживанием оборудования», — рассказал эксперт ИА REGNUM.

Именно это стало фактором, вызвавшим рост себестоимости строительства, уверен собеседник издания. Однако осенью в России может подешеветь вторичная недвижимость, считает аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов.