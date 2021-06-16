Россиянам объяснили, какие лекарства нельзя принимать перед вакцинацией от COVID-19

Москва, 16 июня. Медикаменты, которые не рекомендуется употреблять перед участием в вакцинации против коронавируса, перечислил инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

Россиянам стоить помнить, что перед вакцинацией лучше отказаться от антигистаминных препаратов, заявил врач. Он уточнил, что такие лекарства могут нивелировать признаки анафилактического шока.

Исключение составляют люди, которым антигистамины прописаны специалистом по медицинским показаниям, добавил Тимаков. Вдобавок к этому, россиянам, принимающим иммунодепрессанты, также стоит повременить с прививкой, так как эти лекарства ослабляют формирование специфического иммунного ответа.

Граждане без московской регистрации и полиса ОМС могут принять участие в вакцинации от коронавируса в городских поликлиниках. Как сообщалось ранее, об этом заявили в депздраве Москвы.