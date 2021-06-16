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«На 16 лет младше меня»: Актер Вячеслав Разбегаев рассказал о супруге

Шоу-бизнес
«На 16 лет младше меня»: Актер Вячеслав Разбегаев рассказал о супруге
Global Look Press  /  Roman Denisov, Роман Денисов/Russian Look

Москва, 16 июня. Российский актер Вячеслав Разбегаев откровенно рассказал о своей супруге Татьяне, которая младше его на 16 лет. Пара воспитывает троих совместных детей.

Жена звезды фильма «Охота на Вервольфа» далека от его профессии и шоу-бизнеса, она много лет работает бухгалтером. Познакомились будущие супруги совершенно случайно в новогоднюю ночь. Разбегаев отметил, что у них не вспыхнули чувства как в кино — это не была любовь с первого взгляда.

«Мы встретились в Новый год в одном из клубов. Должна была выступать группа «Моральный кодекс». Она тоже пришла на концерт. Видимо, все сложилось просто. Она меня приняла такой, какой я есть. <...> Она на 16 лет младше меня», — отметил артист в эфире программы «Судьба человека» для телеканала «Россия-1».

Отношения с молодой супругой ему сложно описать словами. Чувства к Татьяне Разбегаевой он сравнил со сном, который знаешь, но никому пересказать не можешь. Спустя много лет актер и его жена не утратили интерес друг к другу и все время находят о чем поговорить.

Разбегаев и его жена воспитывают трех дочерей. После появления детей в его жизни актер стал намного терпимее и спокойнее ко многим вещам. В интервью ведущему Борису Корчевникову он рассказал, что хочет дать своим девочкам возможность реализовать себя и проявить в жизни.

Одним из последних гостей программы «Судьба человека» был известный актер Валентин Смирнитский. Ведущему он рассказал о втором браке с переводчицей Ириной Коваленко и признался в изменах.

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Все новости / Шоу-бизнес / «На 16 лет младше меня»: Актер Вячеслав Разбегаев рассказал о супруге
актер судьба человека разбегаев
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