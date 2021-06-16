Жителям Горного Алтая удалось снять видео с котятами краснокнижного манула

Горно-Алтайск, 16 июня. Логово краснокнижного манула с котятами случайно удалось обнаружить жителям Горного Алтая. Видео с животными поделился Всемирный фонд дикой природы (WWF) России.

Малышей обнаружили в Кош-Агачском районе, на приграничной с Монголией территории. Зверята находились в каменной расщелине, где они, по всей видимости, ожидали возвращения матери с охоты.

Манул считается одним из самых скрытных представителей кошачьих, обитающих в России. Поэтому встретить целый выводок в дикой природе — это настоящая удача, рассказали в WWF. Местные жители запечатлели котят на видео, не потревожив их, а затем удалились оттуда.

В Саяно-Шушенском заповеднике ранее на кадры фотоловушки попали котята снежного барса. На видео можно рассмотреть, как малыши играют, борются и постигают азы охоты.