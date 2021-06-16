Москва не запрашивала протокольную встречу Путина в аэропорту Женевы

Женева, 16 июня. Москва не запрашивала протокольную встречу президента РФ Владимира Путина в аэропорту Женевы, заявил представитель женевского кантонального правительства Эмманюэль Кюэно.

По его словам, протокольная встреча проводится только в случае государственных визитов. Однако при необходимости ее можно запросить.

«Официальной просьбы о проведении протокольной встречи в аэропорту со стороны России не поступало», — сказал он.

Ранее в Кремле назвали американскую риторику в преддверии саммита Россия — США позитивной. Это будет учтено в ходе переговорного процесса.