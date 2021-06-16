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Politico сообщило о планах Пентагона разместить флот в Тихом океане

  /   Обновлено: 16 июня 2021 10:22
Армия
Politico сообщило о планах Пентагона разместить флот в Тихом океане
wikipedia.org  /  Seaman Alyssa Weeks / Public Domain

Вашингтон, 16 июня. США рассматривают вариант создания военно-морской оперативной группы и размещения ее в Тихом океане. Целью являются намерения противодействовать растущей военной мощи КНР.

Предполагается, что Пентагон может сформировать эту группировку по аналогии с созданными в 1968 году постоянными ВМС НАТО в Атлантике. При этом размещение американского флота в Тихом океане может способствовать выделению дополнительных средств для решения «китайской проблемы», сообщило издание Politico.

Ранее стало известно, что программа по созданию десантных катеров для Военно-морских сил США превысила финансовый порог. Несмотря на превышение допустимого бюджета на 25%, американцы не намерены отказываться от судов на воздушных подушках.

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сша пентагон тихий океан
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