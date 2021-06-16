Ученые из России получили нанопорошок для использования в технологиях 6G

Москва, 16 июня. Быстрый метод получения эпсилон-оксида железа, или магнитного нанопорошка, разработали ученые из Московского физико-технического института (МФТИ).

Специалисты продемонстрировали эффективность этого материала для применения в устройствах связи нового поколения, например, для 6G. Научная статья опубликована в журнале Journal of Materials Chemistry C.

По словам исследователей, эпсилон-оксид железа — это очень редкая и трудная в получении форма окиси железа. При этом она обладает рядом уникальных характеристик. Благодаря эффекту естественного ферромагнитного резонанса, материал планируется использовать в технологиях шестого поколения 6G.

Российские специалисты ранее обнаружили способ лечения миокарда с помощью программируемого сердца. Метод позволит сделать инструмент для лечения из обычных насосов, которые используются для искусственного кровообращения.