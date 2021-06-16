Австралийские ученые создали самый теплостойкий материал в мире

Сидней, 16 июня. Новая разработка австралийских ученых представляет собой сплав скандия, алюминия и вольфрама. Материал способен выдерживать очень высокие температуры.

Специалисты Университета Южного Уэльса (Австралия) представили свою новую разработку — самый термостойкий материал в мире. По словам ученых, он показывает нулевое тепловое расширение при нагревании до 1126 градусов Цельсия.

«Мы не совсем понимаем, почему сплав демонстрирует столь впечатляющую термическую стабильность, но материал очень пригодится в аэрокосмической индустрии», — заявили исследователи.

Как утверждают авторы научной работы, открытие было сделано совершенно случайно. Свойства экспериментального сплава, состоящего из алюминия, вольфрама, скандия и кислорода, были изучены с помощью дифрактометра высокого разрешения Echidna.

Российские ученые, в свою очередь, открыли новый вид сверхпроводимости. Он наблюдается в соединениях галлия и молибдена при низких температурных условиях.