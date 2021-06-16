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ГИБДД массово проверяет автобусы и грузовики после смертельного ДТП в Лесном

Происшествия
ГИБДД массово проверяет автобусы и грузовики после смертельного ДТП в Лесном
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Екатеринбург, 16 июня. Сотрудники ГИБДД начали массовые проверки автобусов и грузовиков после ДТП в Лесном, где погибли семь человек и девять пострадали. Проверку проводит и прокуратура.

Водитель служебного автобуса ООО «Нижнетуринское автотранспортное предприятие» наехал на сотрудников комбината, которые шли на работу. По предварительной версии, у транспортного средства отказали тормоза. В отношении предполагаемых виновников возбуждены уголовные дела. Все обстоятельства ДТП устанавливаются. Также случившееся стало поводом для проведения многочисленных проверок.

Два человека получили травмы в результате аварии у Смоленской площади в Москве, сообщало РИАМО. Столкнулись Mitsubishi и Mercedes-Benz. У одного из пострадавших — закрытая черепно-мозговая травма и перелом ключицы.

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Все новости / Происшествия / ГИБДД массово проверяет автобусы и грузовики после смертельного ДТП в Лесном
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