В Крыму активируют станции РЭБ для предотвращения провокаций со стороны Украины

Москва, 16 июня. Станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) переведут в активный режим работы на границе Крыма и Украины для предотвращения возможных провокаций.

Источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что РЭБ начнут работу перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Станции активируют для недопущения возможных провокаций в российском воздушном пространстве.

«Это максимально сдержанный, но необходимый шаг по недопущению инцидентов», — заявил собеседник агентства.

Саммит Россия — США состоится 16 июня в Женеве. Российский лидер Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден обсудят вопросы стратегической стабильности и ряд других глобальных тем международной повестки.

Ранее представители Белого дома уточнили расписание предстоящего саммита президентов России и США. Встреча лидеров на вилле Ла-Гранж стартует в 13:35 по местному времени.