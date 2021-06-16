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Краснодарский СК устанавливает причины смертельного пожара в хуторе Дербентском

  /   Обновлено: 16 июня 2021 10:05
Происшествия
Краснодарский СК устанавливает причины смертельного пожара в хуторе Дербентском
vnovgorod.sledcom.ru  /  Пресс-служба СУ СК РФ по Новгородской области

Краснодар, 16 июня. Следователи начали расследовать пожар в Тимашевском районе, где погиб мужчина. По факту происшествия организована проверка.

Установлено, что 40-летний мужчина проживал в доме, расположенном на улице Дербентской в хуторе Дербентском. По предварительным данным, поздно вечером, 15 июня 2021 года, в одной из комнат произошло возгорание. Огонь заметили соседи, которые вызвали пожарных. После борьбы с пожаром на месте было найдено тело хозяина. По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.

Специалисты назначили пожаротехническую и судебно-медицинскую экспертизу. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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пожар проверка причины
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