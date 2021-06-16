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Представители Роспотребнадзора посетят Турцию для оценки эпидемиологической ситуации

Общество
Представители Роспотребнадзора посетят Турцию для оценки эпидемиологической ситуации
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 16 июня. Сотрудники Роспотребнадзора, а также Ростуризма и Минздрава РФ посетят Турцию для проверки ситуации с коронавирусной инфекцией.

Визит экспертов состоится в середине текущей недели, передает пресс-служба Роспотребнадзора. В сообщении говорится, что по итогам рабочей поездки будут приняты решения о возможности возобновления авиасообщения, а также оказания туристических услуг.

Российские специалисты дадут оценку ситуации с распространением коронавируса. Они проверят противоэпидемические мероприятия и меры, которые принимаются в республике для охраны здоровья туристов.

Как стало известно ранее, в Турцию уже поступила первая партия российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Однако размер груза не уточняется, пишет «Ридус».

Турция накануне предложила России модель создания условий безопасного туризма. Перелеты будут осуществляться в первую очередь в курортные районы.

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турция роспотребнадзор проверка
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