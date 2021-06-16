Профессор Жомейн рассказал о смене нескольких американских президентов при Путине

Брюссель, 16 июня. Президент России Владимир Путин стал свидетелем смены нескольких политиков на посту американского лидера, заметил профессор Жомейн.

Однако действующий президент США Джо Байден стал самым старым и опытным из всех руководителей государства, подчеркнул эксперт из Брюсселя. Он дал комментарий РИА Новости.

«Байден и Путин — два очень опытных дипломата... Путин видел, как сменилось несколько американских президентов, но Байден — старейший и самый опытный из них», — пояснил Жомейн.

Ранее американцы сравнили Владимира Путина и Байдена. Они оценили осведомленность президента РФ о проблемах в различных сферах и предрекли американскому лидеру трудные переговоры.