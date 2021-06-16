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Профессор Жомейн рассказал о смене нескольких американских президентов при Путине

  /   Обновлено: 16 июня 2021 10:01
Политика
Профессор Жомейн рассказал о смене нескольких американских президентов при Путине
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Брюссель, 16 июня. Президент России Владимир Путин стал свидетелем смены нескольких политиков на посту американского лидера, заметил профессор Жомейн.

Однако действующий президент США Джо Байден стал самым старым и опытным из всех руководителей государства, подчеркнул эксперт из Брюсселя. Он дал комментарий РИА Новости.

«Байден и Путин — два очень опытных дипломата... Путин видел, как сменилось несколько американских президентов, но Байден — старейший и самый опытный из них», — пояснил Жомейн.

Ранее американцы сравнили Владимира Путина и Байдена. Они оценили осведомленность президента РФ о проблемах в различных сферах и предрекли американскому лидеру трудные переговоры.

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путин байден саммит
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