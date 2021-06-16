Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 июня 10:24
10:23
Происшествия
Задавивший девочку в Химках водитель автобуса стал фигурантом уголовного дела
10:23
Армия
Подразделения ЦВО впервые применили БМПТ «Терминатор» на учениях под Челябинском
10:19
Общество
Белорусские следователи обратились к Дурову из-за призывов к насилию в Telegram
10:19
Происшествия
Правоохранители задержали пятерых подозреваемых в поджоге автомобилей в Химках
10:17
Евро 2020
Стала известна стоимость благоустройства фан-зон Евро-2020 в Петербурге
10:13
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Бедная Настя» Петр Красилов развелся с женой после 16 лет брака
10:13
Экономика
Рост цен на жилье в России связали с подорожанием стройматериалов
10:08
Общество
Скончался экс-начальник управления Генпрокуратуры РФ Владимир Лысейко
10:08
Общество
В чем русский разбирается лучше всех? Напутствие Запашного перед матчем с Финляндией
10:05
Происшествия
Школьница в спортивных штанах сбежала из дома в Петербурге
Все новости

В США будут делать этиловый спирт из углекислого газа

  /   Обновлено: 16 июня 2021 09:56
Наука
В США будут делать этиловый спирт из углекислого газа
pixabay.com  /  geralt

Вашингтон, 16 июня. Углекислый газ оказалось возможным преобразовать в этиловый спирт. Такие выводы сделал коллектив американских исследователей.

Специалисты провели научную работу и выяснили, что диоксид углерода можно превращать в этанол. Ученые из США намерены разработать специальную установку для реализации этого процесса.

Из всех парниковых газов в стране приходится 80% на углекислый газ. Он наносит вред экосистеме Земли. В связи с этим в научном сообществе ищут методы преобразования диоксида углерода во что-то полезное. Этанол же используется в различных сферах промышленности и может быть топливом для транспорта.

Немецкие ученые до этого объяснили, как использовать углекислый газ при глобальном потеплении на пользу. Чем больше выделяется CO2, тем активнее растет зелень.

Вернуться назад

Все новости / Наука / В США будут делать этиловый спирт из углекислого газа
ученые углекислый газ этиловый спирт
Комментировать
Эксклюзив
Стала известна стоимость благоустройства фан-зон Евро-2020 в Петербурге
Стала известна стоимость благоустройства фан-зон Евро-2020 в Петербурге
Самое популярное
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Спорт 59983 13 июня 2021
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Политика 58689 15 июня 2021
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Общество 58310 14 июня 2021
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Армия 50389 13 июня 2021
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Общество 45751 15 июня 2021
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Рейтинг@Mail.ru