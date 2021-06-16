В США будут делать этиловый спирт из углекислого газа

Вашингтон, 16 июня. Углекислый газ оказалось возможным преобразовать в этиловый спирт. Такие выводы сделал коллектив американских исследователей.

Специалисты провели научную работу и выяснили, что диоксид углерода можно превращать в этанол. Ученые из США намерены разработать специальную установку для реализации этого процесса.

Из всех парниковых газов в стране приходится 80% на углекислый газ. Он наносит вред экосистеме Земли. В связи с этим в научном сообществе ищут методы преобразования диоксида углерода во что-то полезное. Этанол же используется в различных сферах промышленности и может быть топливом для транспорта.

Немецкие ученые до этого объяснили, как использовать углекислый газ при глобальном потеплении на пользу. Чем больше выделяется CO2, тем активнее растет зелень.