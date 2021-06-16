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Водитель с 27-летним стажем разбился насмерть в ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень

Происшествия
Водитель с 27-летним стажем разбился насмерть в ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень
57.mchs.gov.ru  /  ГУ МЧС по Орловской области

Екатеринбург, 16 июня. Авария с участием трех автомобилем произошла на третьем километре автодороги Екатеринбург — Тюмень. В результате погиб один человек, еще трое получили травмы, в том числе ребенок.

По предварительной версии, водитель Hyundai, выезжая со стороны Тюмени, по непонятным причинам вылетел на полосу встречного движения, где врезался в Nissan, за рулем которого был 33-летний мужчина. Затем он также столкнулся с еще одной иномаркой под управлением 50-летнего водителя.

В результате погиб 62-летний мужчина, управлявший Hyundai. Водитель Nissan пострадал, у него — перелом ноги. Также госпитализирована его жена. Кроме того, травмы получил маленький мальчик, сидевший в детском кресле.

В ДТП на Садовом кольце в Москве пострадали два человека — водитель Mitsubishi и пассажир Mercedes-Benz. Две машины столкнулись в районе дома на Смоленской площади, сообщало РИАМО.

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