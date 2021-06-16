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Психолог дала совет родителям, как перестать испытывать страх за ребенка

Общество
Психолог дала совет родителям, как перестать испытывать страх за ребенка
freepik.com  /  senivpetro

Родители постоянно испытывают страх за своего ребенка. Это логично и понятно, так как они хотят, чтобы чадо было в безопасности, здоровым, в хороших условиях и прочее. Но все ли страхи оправданы? Когда родители явно перегибают палку, почему так происходит и что с этим делать? На эти вопросы в комментарии ФАН ответила психолог Наталья Мануйлова.

Главные родительские страхи:

  • Ребенок не сдаст ЕГЭ, не поступит в ВУЗ;
  • Плохая компания;
  • Наркотики;
  • Ранняя беременность;
  • Много сидит в интернете, видеоиграх, социальных сетях;
  • Ничего не интересует в жизни.

«Откуда эти страхи? На самом деле родители боятся не именно этого. Они боятся, что они — плохие родители. Эти страхи транслируются детям: если ребенок что-то делает не так — я плохой родитель, закручу-ка я гайки — ребенок еще хуже себя ведет — я ничего не могу сделать, но, чтобы не чувствовать себя плохо, буду хоть бояться! Этакая иллюзия действия», — пояснила Наталья Мануйлова.

Наталья Мануйлова
Из личного архива - Наталья Мануйлова  / 

По ее мнению, чем больше родители боятся, тем больше они стараются каким-то образом предостеречь детей: начинают говорить, напоминать, запрещать, приводить примеры, пугать. Но! Чем страшнее они рассказывают, тем интереснее детям узнать то, чем пугают. Они начинают проверять и испытывать. Таким образом, родители подогревают нездоровый интерес своей тревогой.

«Что делать? Наверно, вы уже увидели, что читать нотации и предупреждать — не сработало. И чем больше вы это делаете, тем больше ребенок не хочет вас слышать. Первое, что важно понять, — любое плохое поведение ребенка — это способ обратить на себя внимание. Неважно, что делает ребенок, — плохо учится в школе, не слушается, его тянет в странную компанию, он не хочет думать об уроках и своем будущем, он постоянно сидит в соцсетях или гаджете. Он делает все это в попытке найти любовь и начинает привлекать внимание любыми способами. Тут, как говорится, все средства хороши», — добавила психолог.

Она обратила внимание, что плохое поведение — лишь следствие. Причина — в том, что ребенок не чувствует себя важным, значимым, любимым. И единственное средство от родительского страха — это наладить отношения, стать авторитетом для ребенка. Тогда родители будут уверены в ребенке в любой ситуации.

«Тогда ребенок чувствует силу, поддержку семьи и свой собственный стержень. Чтобы, когда настанет момент выбора — курить или не курить, делать уроки или нет, он принимал решение из чувства собственного достоинства. «Я этого не хочу», а не: «Ну, все пошли, и я тоже». Только сильный человек может сказать «нет» тому, чего он не хочет. Или хорошо учиться не потому, что мама заставляет, а потому что ему самому это нужно, даже если неинтересно», — рассказала Наталья Мануйлова.

Психолог дала совет, как родителям перестать испытывать страх за ребенка
pexels.com  / 

Ребенку важно быть любимым в семье без поправок на поведение. Хорошо веду себя — любят, плохо — не любят. Ребенок должен быть в семье важным, чтобы с его мнением считались, должен уметь говорить «нет», научившись этому от родителей.

«Это не значит, что у ребенка нет обязательств и дисциплины, что он сидит на божничке, и родители выполняют его прихоти. Ребенок научится говорить «нет», только если его родители умели ему это сказать. Но только без крика и упрека», — добавила Наталья Мануйлова.

Резюмируем: чтобы не бояться, нужно выстроить такие отношения с ребенком, в которых родитель становится авторитетом для него. И сделать это возможно, будучи твердым родителем, который устанавливает границы и правила, и одновременно с этим — любящим.

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дети россия родители
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