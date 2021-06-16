В чем русский разбирается лучше всех? Напутствие Запашного перед матчем с Финляндией

Недавно задал себе вопрос:

«В чем русский мужик разбирается лучше всех в мире?»

Очевидно, что это политика и как тренировать сборную России по футболу.

Да, именно этим двум пунктам русские мужчины уделяют очень много времени и сил. Оставим политику в стороне, потому что сейчас самым актуальным для нас является чемпионат Европы по футболу.

Конечно странно, что Чемпионат Европы, проходящий в 2021 году, на символике изображается как Евро-2020. Видимо, в ряде футбольных вопросов спортивные функционеры разбираются даже лучше, чем мы, поэтому их не смущает, что в 2021-м мы являемся свидетелями чемпионата Европы 2020.

Друзья, конечно, первый матч нашей сборной, за которую мы все болеем, оставляет желать лучшего. Но надо вспомнить, что сегодня в рейтинге УЕФА сборная Бельгии числится на первом месте, так что проиграть такой серьезной команде в принципе не зазорно, но, конечно, не со счетом 0:3. Безусловно, нас это расстроило, это заставило многих запустить ряд новых шуток в интернете, и некоторые из этих мемов даже унизительны для нашей сборной, для наших парней. Меня не радует этот факт, но кто-то действительно считает, что они это заслужили. Хотя, честно вам признаюсь, мне парней немного жалко. Но я оптимист: надеюсь, что уже сегодня состоится игра, в которой мы покажем лучший результат. Мы просто обязаны выигрывать, потому что сборная Финляндии не является фаворитом. Они провели очень запоминающуюся игру со сборной Дании, где на футбольном поле чуть не умер человек. Слава богу, что специалисты вовремя оказали ему помощь и мы не увидели трагедию в прямой трансляции. Пожелаем здоровья Кристиану Эриксону, который до сих пор находится в больнице.

Федеральное агентство новостей /

В чем проблема российского футбола

«Так в чем проблема российского футбола?» — этот вопрос очень часто задают, он является предметом наиболее горячих споров, но не среди специалистов.

Я разговаривал со многими великими спортсменами и тренерами, и все они сходятся в одном: проблемы начинаются, прежде всего, с детского футбола. Нехватка кадров для подготовки юных спортсменов, нехватка детских спортивных секций по футболу, недостаток инфраструктуры. Хотя, надо отдать должное правительству, за последние годы многое сделано для развития этого самого популярного вида спорта.

Конечно, ситуация сегодня абсолютно несопоставима с положением 20-летней давности. Но проблема детского футбола действительно существует. Недавно на подлете к Дюссельдорфу я насчитал из окна иллюминатора не менее семи футбольных полей. И это не столица Германии, а один из городов. Не уверен, что на подлете даже к Москве или Санкт-Петербургу мы сможем насчитать такое количество полей. На тему других городов даже боюсь рассуждать. А именно это означает, что количество людей, играющих в футбол в Германии, в разы больше, чем в нашей стране. И удобств, созданных для футболистов-любителей, в европейских странах неизмеримо больше, чем у нас.

Очевидно, что самыми популярным видами спорта в России являются футбол и хоккей. Это два великих вида спорта, которые объединяют нас, объединяют болельщиков, заставляют всех болеть за одну команду. Каких бы политических взглядов ни придерживались люди, все они желают победы нашей сборной. Но достижения в хоккее у нас, конечно, в разы лучше, чем в футболе. И это лишний раз показывает, что ситуация с детским хоккеем у нас гораздо лучше, нежели с детским футболом.

Федеральное агентство новостей /

Но и эти два вида спорта на сегодняшний день не являются абсолютными лидерами по наградам для нашей страны. Надеюсь, вы, мои читатели, поддержите меня в этом мнении. Сегодня мы точно можем и должны гордиться двумя нашими сборными; как ни странно, они обе женские. Это сборная по художественной гимнастике и сборная по синхронному плаванию.

Я не однажды был на тренировках девочек из художественной гимнастики и могу вам сказать уверенно: колоссальные нагрузки, которые они испытывают с самого детства, являются той самой дорогой к будущим наградам. Наши девчонки подвергаются по-настоящему космическим перегрузкам, чтобы в дальнейшем стоять на высоких пьедесталах по всему миру. И — самое главное — эти профессиональные нагрузки они получают с самого детства. Отсюда тот самый результат: популярность художественной гимнастики на сегодняшний день растет кратно, так же, как и популярность синхронного плавания. Родители смотрят, во что превращаются дети, какими красивыми и подготовленными они становится в дальнейшем. Поэтому многие с большим удовольствием отдают своих детей в эти две секции в надежде, что те, когда подрастут, станут гордостью нашей страны.

Я немного отвлекся, но все это сказал лишь для того, чтобы еще раз напомнить нашим футбольным функционерам, что проблема начинается с детского футбола. И, если мы хотим что-то делать, менять, начинать надо именно отсюда.

А нашей сборной от всей души желаю достойно выступить в ближайших двух матчах, не разочаровать болельщиков, не получить серьезных травм, дать нам возможность и дальше получать удовольствие от просмотра самого популярного вида спорта на планете Земля! Россия, вперед!