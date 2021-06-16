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Airbnb выплатил 7 млн долларов изнасилованному туристу из Австралии

Происшествия
Airbnb выплатил 7 млн долларов изнасилованному туристу из Австралии
Global Look Press  /  Nikolay Gyngazov

Нью-Йорк, 16 июня. Онлайн-сервис для краткосрочной аренды жилья Airbnb выплатил австралийскому туристу 7 млн долларов после изнасилования.

Инцидент произошел в Нью-Йорке. Ранее проживавший в местных апартаментах мужчина проник в ванную к новому постояльцу и изнасиловал его.

Когда компания узнала об этом инциденте, информация была передана в местное отделение полиции, а пострадавшей стороне была выплачена компенсация в размере 7 млн долларов. Злоумышленника, изнасиловавшего туриста, задержали полицейские. В настоящее время он находится под стражей.

Ранее мигрант изнасиловал молодую петербурженку в такси. Водитель набросился на 28-летнюю девушку в Невском районе города.

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