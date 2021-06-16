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МакSим попала в больницу с 40% поражением легких

Шоу-бизнес
МакSим попала в больницу с 40% поражением легких
Prt Scr youtube.com  /  Кадр из программы «Наедине со всеми» (Первый канал, 2014 год)

Москва, 16 июня. Исполнительница Марина Максимова, известная как МакSим, экстренно госпитализирована. Звезда попала в больницу с серьезным поражением легких.

Симптомов коронавируса у певицы не обнаружено, при этом и тест показал отрицательный результат. В течение нескольких дней звезда сдавала повторно анализы, однако у всех был один результат. При этом ее состояние только ухудшалось. На выступлениях 11 и 13 июня ей уже было плохо, однако мероприятие было решено не отменять. Абросимова вызвала медиков, поскольку температура не спадала несколько дней.

«На данный момент поражение легких от 40%, подтвержденного теста на COVID-19 у меня нет, врачи говорят, пневмония», — рассказала исполнительница в своем Instagram-аккаунте.

В связи с тяжелым состоянием артистке пришлось перенести концерт, который был запланирован на 19 июня, передает «Культуромания». Она надеется, что не долго пробудет в больнице и скоро сможет вернуться к гастрольному графику, сообщает «Вечерняя Москва».

Новость о болезни кумира миллионов стало настоящим облегчением для ее фанатов. После выступления в столице Татарстана многие думали, что МакSим стала активно употреблять алкоголь, однако ее концертный директор Маргарита Соколова опровергла все слухи.

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здоровье концерт макsим абросимова
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