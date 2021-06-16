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Эксперты Роспотребнадзора предупредили об изменениях в симптоматике COVID-19

Общество
Эксперты Роспотребнадзора предупредили об изменениях в симптоматике COVID-19
pixabay.com

Москва, 16 июня. Мутация коронавируса вызвала изменения в наборе его основных проявлений. Как утверждают в Роспотребнадзоре, индийский штамм COVID-19 имеет другие симптомы.

Индийский штамм коронавирусной инфекции имеет отличные от «классических» симптомы. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. По ее словам, мутации в коронавирусе вызывают изменения в основной симптоматике.

Пшеничная утверждает, что индийский штамм вызывает симптомы, касающиеся желудочно-кишечного тракта. Так, пациенты могут столкнуться с болями в животе, потерей аппетита, тошнотой и рвотой. Кроме того, возможны потеря слуха и боли в суставах. Как сообщают британские исследователи из Королевского колледжа Лондона, наиболее распространенными симптомами являются головная боль, насморк и боль в горле.

Новая волна роста заболеваемости COVID-19 в России пойдет на спад в течение месяца. Об этом рассказал инфекционист Александр Чепурнов, пишет «Ридус».

Вакцинация является надежным способом формирования иммунитета к коронавирусной инфекции. Как утверждает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, власти российских регионов принимают все меры для активизации процесса массовой вакцинации населения, что позволит сформировать коллективный иммунитет.

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симптомы коронавирус индийский штамм
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