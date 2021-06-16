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Рубль растет к доллару и евро в ходе торгов

  /   Обновлено: 16 июня 2021 09:33
Экономика
Рубль растет к доллару и евро в ходе торгов
Федеральное агентство новостей

Москва, 16 июня. Курс российской валюты увеличивается в среду в ходе торгов Московской биржи.

Так, курс доллара расчетами «завтра» по отношению к рублю понижался на 6 копеек. По состоянию на 07:10 по Москве стоимость американской валюты уменьшалась до 72,12 рубля, пишет «Прайм».

Курс евро также снижался утром 16 июня, как следует из информации торговой площадки. Европейская валюта теряла в стоимости 14 копеек, добираясь до отметки в 87,41 рубля.

Аналитик ГК «Финам» Анна Зайцева объяснила, какие факторы способствуют удешевлению доллара до 60 рублей. Российскую валюту поддержит продолжающийся рост цен на нефть и сохранение курса ЦБ РФ на повышение ключевой ставки, уверена эксперт.

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