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Артем Здунов заявил об участии в выборах главы Мордовии

Общество
Артем Здунов заявил об участии в выборах главы Мордовии
 /  Пресс-служба главы Республики Мордовия

Саранск, 16 июня. Артем Здунов будет участвовать в выборах главы Мордовии. Об этом временно исполняющий обязанности руководителя региона заявил на 57 сессии Государственного собрания республики.

«В прошлом году президент России Владимир Владимирович Путин доверил мне исполнять обязанности главы республики. Но в любом случае решать будут жители Мордовии», — сказал политик.

Выборы главы Мордовии и депутатов Госсобрания седьмого созыва решено провести 19 сентября. В избирательной кампании могут принимать участие только представители политических партий. Поэтому Артем Здунов возглавит список претендентов от «Единой России».

Ранее ФАН писал об итогах дистанционного этапа кадрового проекта «Моя Мордовия». В финал прошли 223 человека.

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выборы россия мордовия
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