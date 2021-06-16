Артем Здунов заявил об участии в выборах главы Мордовии

Саранск, 16 июня. Артем Здунов будет участвовать в выборах главы Мордовии. Об этом временно исполняющий обязанности руководителя региона заявил на 57 сессии Государственного собрания республики.

«В прошлом году президент России Владимир Владимирович Путин доверил мне исполнять обязанности главы республики. Но в любом случае решать будут жители Мордовии», — сказал политик.

Выборы главы Мордовии и депутатов Госсобрания седьмого созыва решено провести 19 сентября. В избирательной кампании могут принимать участие только представители политических партий. Поэтому Артем Здунов возглавит список претендентов от «Единой России».

Ранее ФАН писал об итогах дистанционного этапа кадрового проекта «Моя Мордовия». В финал прошли 223 человека.