Эфир: Игру сборной России против Финляндии обсуждают в пресс-центре «Патриот»

В среду, 16 июня, с 16:45 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходит прямой эфир, в ходе которого обсуждают игру сборной России против команды из Финляндии. Для нашей сборной это второй матч на чемпионате Европы по футболу. Игра группы B проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена». Матч Финляндия — Россия начался в 16.00 по московскому времени.

В студии пресс-центра Медиагруппы «Патриот» вместе со спортивными экспертами за игрой наблюдают и комментируют ситуацию на поле:

Сергей Герасимец , экс-игрок «Зенита» и сборной Белоруссии по футболу;

, экс-игрок «Зенита» и сборной Белоруссии по футболу; Константин Осипов, популярный петербургский обозреватель, колумнист, телеведущий, член Международной ассоциации спортивной прессы.

Удаленно игру комментирует российский публицист, телеведущий и режиссер Евгений Понасенков.

Напомним, Финляндия преподнесла главную на данный момент сенсацию турнира — выиграла у сборной Дании. Теперь России для выхода из группы нужно обыгрывать Финляндию и Данию.