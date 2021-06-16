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В Дагестане резко подешевели яйца

Экономика
В Дагестане резко подешевели яйца
Федеральное агентство новостей  / 

Махачкала, 16 июня. Цены на куриные яйца в мае в Дагестане упали почти на 25% по сравнению с апрелем. В целом стоимость продовольственных товаров в республике за месяц снизилась на 0,6%.

Как следует из данных Дагестанстата, в целом в прошлом месяце в регионе была зафиксирована дефляция — цены на потребительском рынке снизились на 0,1%. При этом в основном подешевело продовольствие, а стоимость услуг в сфере туризма почти не изменилась по сравнению с апрелем, несмотря на взрывной рост турпотока в республику в первой половине мая.

«Индекс потребительских цен и тарифов на товары и услуги в мае по сравнению с апрелем составил 99,9%, в том числе на продовольственные товары — 99,4%, непродовольственные товары — 100,7%, услуги — 100%», — говорится в сообщении территориального органа госстатистики.

Существенно в Дагестане подешевели яйца — их цена упала на 24,2%. Кроме того, на 4,5% снизилась стоимость плодов и овощей, более чем на 1% — макаронных изделий и других товаров.

Ранее ФАН сообщал, что цены на хлеб в Дагестане — самые низкие в России. Существенную роль в сдерживании роста стоимости этой категории играет государственная поддержка отрасли и высокая конкуренция в этой сфере в республике.

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Все новости / Экономика / В Дагестане резко подешевели яйца
россия дагестан цены на продукты цена на яйца
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