Совместные российско-белорусско-сербские учения стартуют 16 июня под Новороссийском

Новороссийск, 16 июня. Активная фаза военных учений «Славянское братство — 2021» начнется 16 июня на полигоне под Новороссийском. В маневрах задействуют белорусских, российских и сербских военнослужащих.

Тысяча десантников и спецназовцев отработают задачи по захвату горного перевала, форсированию водной преграды и взаимодействию с авиацией. Также военнослужащие будут участвовать в захвате лагеря условных боевиков и уничтожении незаконных вооруженных формирований.

Маневры в рамках учений «Славянское братство — 2021» продлятся три дня. На данный момент командование тактической группы задействовано в разработке стратегии и тактики действий в условиях быстро меняющейся обстановки.

Ранее сообщалось, что российские, белорусские и сербские военные отработали совместное десантирование. Высота прыжков составила порядка двух тысяч метров. Тренировки состоялись на территории полигона Раевский под Новороссийском.