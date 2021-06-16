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Совместные российско-белорусско-сербские учения стартуют 16 июня под Новороссийском

  /   Обновлено: 16 июня 2021 09:27
Армия
Совместные российско-белорусско-сербские учения стартуют 16 июня под Новороссийском
Пресс-служба Западного военного округа

Новороссийск, 16 июня. Активная фаза военных учений «Славянское братство — 2021» начнется 16 июня на полигоне под Новороссийском. В маневрах задействуют белорусских, российских и сербских военнослужащих.

Тысяча десантников и спецназовцев отработают задачи по захвату горного перевала, форсированию водной преграды и взаимодействию с авиацией. Также военнослужащие будут участвовать в захвате лагеря условных боевиков и уничтожении незаконных вооруженных формирований.

Маневры в рамках учений «Славянское братство — 2021» продлятся три дня. На данный момент командование тактической группы задействовано в разработке стратегии и тактики действий в условиях быстро меняющейся обстановки.

Ранее сообщалось, что российские, белорусские и сербские военные отработали совместное десантирование. Высота прыжков составила порядка двух тысяч метров. Тренировки состоялись на территории полигона Раевский под Новороссийском.

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белоруссия сербия военные учения славянское братство
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