Правоохранители проверяют сведения о заваленном трупами гараже в Забайкалье

Чита, 16 июня. Следствие в Забайкалье проверяет информацию о том, что в гараже в городе Могоче найдены тела людей, передает пресс-служба СУ СКР по региону.

Сотрудники Следственного комитета проведут осмотр места обнаружения тел, а также другие мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Служебную проверку также назначил региональный минздрав.

Фотографию гаража, в котором лежали трупы, опубликовал общественник Дмитрий Плюхин в своем Instagram, сообщал сайт 360tv.ru. Строение находится рядом с больницей. Снимок, по словам мужчины, ему прислали местные жители.