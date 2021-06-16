Кремль: риторика США перед встречей Путина и Байдена добавила позитива

Москва, 16 июня. Риторика Соединенных Штатов перед саммитом президента Российской Федерации Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена добавила позитива.

Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, это будет учитываться во время переговоров, которые состоятся в Женеве.

Ранее российское внешнеполитическое ведомство сообщило, что Путин и Байден проведут встречу на вилле Ла-Гранж в Женеве. Переговоры двух президентов состоятся в кабинете библиотеки.