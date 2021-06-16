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Песков рассказал о четкой риторике Путина в разговоре с Байденом

  /   Обновлено: 16 июня 2021 09:22
Политика
Песков рассказал о четкой риторике Путина в разговоре с Байденом
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Москва, 16 июня. Президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден обсудят вопрос дипломатической собственности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Лидеры РФ и США встретятся в Женеве 16 июня. Песков, комментируя тему предстоящих переговоров, отметил, что российский президент всегда четок в изложении «красных линий».

«В том числе и при таких разговорах, как с Байденом», — добавил представитель Кремля.

Песков уточнил, что Путин и Байден смогут поговорить с глазу на глаз, если посчитают нужным, так как по времени встречи они не ограничены.

Ранее сообщалось, что лидеры РФ и США примут участие в фотосессии с президентом Швейцарии в Женеве. Переговоры начнутся в 14:35.

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Все новости / Политика / Песков рассказал о четкой риторике Путина в разговоре с Байденом
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