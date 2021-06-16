Стоимость дизельного топлива достигла исторического рекорда в РФ

Москва, 16 июня. Цены на дизельное топливо возросли до рекордных значений на территории России. Согласно данным, они составили 52,6 тысячи рублей за одну тонну.

Стоимость дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) достигла максимального показателя за всю историю наблюдений с 2018 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Подорожание произошло на фоне роста цен в европейских странах, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на мнение экспертов.

Увеличение цен на дизтопливо способно привести к росту стоимости товаров, предупреждают участники рынка ретейла. Директор по логистике Decathlon в РФ Александр Шульц заявил, что ряд их подрядчиков уже вынуждены повышать тарифы на перевозки, передает «ФедералПресс».

Дефицит топлива и рост цен на него на российских АЗС не произойдет из-за волатильности оптовой стоимости. Такое заявление ранее озвучили в Минэнерго РФ.