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Первые итоги встречи Владимира Путина и Джо Байдена

  /   Обновлено: 16 июня 2021 09:32
Политика
Первые итоги встречи Владимира Путина и Джо Байдена
Федеральное агентство новостей  / 

Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена начнется в среду, 16 июня, в Женеве на вилле Ла-Гранж в 13:35 по местному времени (14:35 по Москве). Переговоры в расширенном составе начнутся в 14:55 по местному времени (15:55 по Москве) уже без подхода прессы. При этом отмечается, что американский лидер в 16:40 по местному времени (17:40 по Москве) продолжит раунд переговоров с российским президентом.

Таким образом, после 18:00 по Москве можно ожидать первых результатов этой встречи.

В 18:30 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» ведущие политологи и политики обсудят первые итоги встречи двух президентов.

Напомним, инициатива проведения саммита США и РФ в Женеве 16 июня исходила от Вашингтона. Как сообщили ранее в Кремле, Путин и Байден обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность президента США.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»: 197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

Для звонков: +7 999 214 8054, +7 921 952 89 55

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