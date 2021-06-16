Украинский эксперт рассказал о главном страхе Зеленского

Президент Владимир Зеленский страшно боится одного олигарха, который с приходом во власть может посадить нынешнего главу Украины в тюрьму. Об этом рассказал экономист и политический эксперт Андрей Головачев.

По его словам, послы стран «Большой семерки», как и положено дипломатам, в мягкой и корректной форме намекнули президенту Украины Владимиру Зеленскому, что законопроект о деолигархизации не имеет ничего общего со строительством правового государства, а это значит, что он просто направлен на узурпацию личной власти главы государства. Послы в очередной раз указали Зеленскому, что бороться с олигархизацией необходимо с помощью создания независимых государственных институтов, свободных от политического влияния, но президент делает все ровно наоборот.

«Послы, разумеется, понимают причину этого. Они не сказали и не могли сказать самого главного — что вся эта трагикомедия с олигархизаций направлена только на одного человека, которого Зеленский боится животным страхом, — на Петра Порошенко», — указал политолог.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Далее Головачев рассказал, почему Зеленский так боится Порошенко, ведь у него практически нет никаких шансов выиграть следующие выборы президента Украины. По его словам, глава украинского государства опасается, что олигарх с приходом во власть посадит его в тюрьму и очень надолго.

«Зеленский понимает, что в отличие него, Порошенко-таки посадит его. Просто это будет для Порошенко делом принципа и личной мести. А мстить Порошенко умеет. Если он ставит себе цели, то, как правило, их добивается. Тем более что офис президента Украины наработал уже, наверное, лет на 200. Поэтому даже 1% перспективы оказаться на скамье подсудимых при президенте Порошенко заставляет Зеленского просыпаться в холодном поту и судорожно требовать принятия законопроекта по олигархам, чтобы тут же своим указом назначить бывшего президента олигархом №1», — считает Головачев.

Федеральное агентство новостей /

Политический эксперт также отметил, что сегодня президентом Украины руководит страх перед приходом во власть Петра Порошенко. Он настолько велик, что Зеленский бросил на борьбу с бывшим президентом все силы, забыв о государстве, сказал политолог.

«Основным мотивом поведения Зеленского, его судорожной концентрации и узурпации власти сейчас является страх. Страх ответственности за невыполненные обещание, провальное по всем направлениям президентство, потерянные годы и резкое ухудшение социально-экономического положения, развал государственных институтов. И самое главное: жуткий, иррациональный страх возвращения к власти Порошенко», — резюмировал Андрей Головачев.

Ранее лидер украинкой партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко во время очередного выступления перед депутатами Верховной рады заявила о начале «расправы» над Украиной.