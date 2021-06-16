Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 июня 11:53
11:52
Экономика
Володин оценил новые законы в сфере кредитования и строительства
11:52
Шоу-бизнес
Ведущий Борис Корчевников раскритиковал «испытательные браки»
11:52
Происшествия
Пять человек получили травмы после ДТП в Ижевске
11:50
Экономика
Мишустин рассказал о ситуации со стоимостью продуктов в России
11:48
Общество
Презентация роботов-официантов прошла на фестивале Gastreet 2021 в Сочи
11:48
Экономика
Компания «Вымпелком» возобновила переговоры о продаже сотовых вышек
11:46
Общество
В Москве заработали еще три новых КТ-центра для диагностики коронавируса
11:46
Общество
Большое интервью с Александрой Марининой: Жанру детектива я изменяю направо и налево
11:45
Общество
ГД приняла законопроект об уголовном наказании за организацию нежелательных НПО
11:45
Происшествия
Девушке оторвало руку в лобовом ДТП на приморской трассе
Все новости

Украинский эксперт рассказал о главном страхе Зеленского

Украина
Украинский эксперт рассказал о главном страхе Зеленского
Федеральное агентство новостей  / 

Президент Владимир Зеленский страшно боится одного олигарха, который с приходом во власть может посадить нынешнего главу Украины в тюрьму. Об этом рассказал экономист и политический эксперт Андрей Головачев.

По его словам, послы стран «Большой семерки», как и положено дипломатам, в мягкой и корректной форме намекнули президенту Украины Владимиру Зеленскому, что законопроект о деолигархизации не имеет ничего общего со строительством правового государства, а это значит, что он просто направлен на узурпацию личной власти главы государства. Послы в очередной раз указали Зеленскому, что бороться с олигархизацией необходимо с помощью создания независимых государственных институтов, свободных от политического влияния, но президент делает все ровно наоборот.

«Послы, разумеется, понимают причину этого. Они не сказали и не могли сказать самого главного — что вся эта трагикомедия с олигархизаций направлена только на одного человека, которого Зеленский боится животным страхом, — на Петра Порошенко», — указал политолог.

Украинский эксперт рассказал о главном страхе Зеленского
president.gov.ua  / Офис Президента Украины

Далее Головачев рассказал, почему Зеленский так боится Порошенко, ведь у него практически нет никаких шансов выиграть следующие выборы президента Украины. По его словам, глава украинского государства опасается, что олигарх с приходом во власть посадит его в тюрьму и очень надолго.

«Зеленский понимает, что в отличие него, Порошенко-таки посадит его. Просто это будет для Порошенко делом принципа и личной мести. А мстить Порошенко умеет. Если он ставит себе цели, то, как правило, их добивается. Тем более что офис президента Украины наработал уже, наверное, лет на 200. Поэтому даже 1% перспективы оказаться на скамье подсудимых при президенте Порошенко заставляет Зеленского просыпаться в холодном поту и судорожно требовать принятия законопроекта по олигархам, чтобы тут же своим указом назначить бывшего президента олигархом №1», — считает Головачев.

Украинский эксперт рассказал о главном страхе Зеленского
Федеральное агентство новостей  / 

Политический эксперт также отметил, что сегодня президентом Украины руководит страх перед приходом во власть Петра Порошенко. Он настолько велик, что Зеленский бросил на борьбу с бывшим президентом все силы, забыв о государстве, сказал политолог.  

«Основным мотивом поведения Зеленского, его судорожной концентрации и узурпации власти сейчас является страх. Страх ответственности за невыполненные обещание, провальное по всем направлениям президентство, потерянные годы и резкое ухудшение социально-экономического положения, развал государственных институтов. И самое главное: жуткий, иррациональный страх возвращения к власти Порошенко», — резюмировал Андрей Головачев.

Ранее лидер украинкой партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко во время очередного выступления перед депутатами Верховной рады заявила о начале «расправы» над Украиной.

Вернуться назад

Все новости / Украина / Украинский эксперт рассказал о главном страхе Зеленского
порошенко зеленский головачев
Комментировать
Эксклюзив
Презентация роботов-официантов прошла на фестивале Gastreet 2021 в Сочи
Презентация роботов-официантов прошла на фестивале Gastreet 2021 в Сочи
Самое популярное
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Политика 62829 15 июня 2021
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Спорт 60496 13 июня 2021
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Общество 59384 14 июня 2021
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Общество 54632 15 июня 2021
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Армия 50823 13 июня 2021
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Рейтинг@Mail.ru