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Футболист Герасимец и обозреватель Осипов обсудят игру России против Финляндии

  /   Обновлено: 16 июня 2021 09:44
Спорт
Футболист Герасимец и обозреватель Осипов обсудят игру России против Финляндии
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov

Сборные России и Финляндии проведут второй матч на Чемпионате Европы по футболу в среду, 16 июня 2021 года. Игра группы B пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Зенит-Арена» на Крестовском острове. Начало матча Финляндия — Россия назначено на 16:00 по московскому времени.

В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» вместе со спортивными экспертами эту игру посмотрят в студии и прокомментируют для наших читателей:

  • Сергей Герасимец, экс-игрок «Зенита» и сборной Белоруссии по футболу;
  • Константин Осипов, популярный петербургский обозреватель, колумнист, телеведущий, член Международной ассоциации спортивной прессы.

Удаленно прокомментирует игру Евгений Понасенков, российский публицист, телеведущий и режиссер.

Игру в прямом эфире на российском телевидении покажет Первый канал. Начало трансляции на сайте и ТВ — в 15:45 (по Москве). Комментарии экспертов — на сайте ФАН в перерыве, в 16:45.

Напомним, Финляндия преподнесла главную на данный момент сенсацию турнира — выиграла у сборной Дании. Теперь России для выхода из группы нужно обыгрывать Финляндию и Данию.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»: 197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

Для звонков: +7 999 214 8054, +7 921 952 89 55

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Все новости / Спорт / Футболист Герасимец и обозреватель Осипов обсудят игру России против Финляндии
футбол россия евро-2020
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