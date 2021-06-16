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Ростовчанка убила мать во время скандала

Происшествия
Ростовчанка убила мать во время скандала
Федеральное агентство происшествий  /  Вероника Комкова

Ростов-на-Дону, 16 июня. Следственный комитет Ростова-на-Дону по Железнодорожному району возбудил уголовное дело в отношении 36-летней ростовчанки, которая подозревается в убийстве матери.  

Как отметили в управлении, жительнице Ростова вменяется преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

«По версии следствия, в процессе внезапно вспыхнувшего конфликта между женщинами, проживающими в одной квартире, дочь схватила нож и нанесла своей 64-летней матери удар в область шеи. От полученной колото-резаной раны потерпевшая скончалась на месте», — пояснили корреспонденту ФАН в следственном комитете. 

Подозреваемая задержана, в настоящее время следствие решает вопрос об избрании меры пресечения. Для установки всех причин произошедшего специалисты ведомства проводят следственные мероприятия. 

Ранее ФАН рассказывал, как в Подмосковье мужчина убил жену, а потом покончил с собой. Супруги проходили через сложный бракоразводный процесс с руганью и постоянными упреками в адрес друг друга.

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убийство ростов на дону мать и дочь
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