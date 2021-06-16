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Политолог Ордуханян считает, что на саммите Путину готовят провокацию

Политика
Политолог Ордуханян считает, что на саммите Путину готовят провокацию

Москва, 16 июня. Переговоры между США и Россией — это одна большая провокация. Об этом заявил доктор политических наук Рафаэль Ордуханян.

Политолог-американист дал интервью для издания «Украина.ру», в котором поделился своими ожиданиями от грядущего саммита между президентами США и России Джо Байденом и Владимиром Путиным. Он уверен, что переговоры преждевременны.

«Я думаю, что нашему президенту готовится провокация. Не зря были эти интенсивные контакты перед встречей, и с НАТО, и с Европейским Союзом. Я думаю, что эти люди не улучшат ситуацию и только прибавят негатива в и не без того в негативную повестку российско-американских отношений», — поделился мнением Ордуханян.

Собеседник издания отметил, что у американцев неконструктивный подход. Все вопросы, которые хочет обсудить Россия, не интересуют Вашингтон.

«То, что интересно американцам, носит, как минимум, антироссийский, а, скорее всего, русофобский характер», — резюмировал эксперт.

Ранее глава бундестага ФРГ Вольфганг Шойбле отметил важность переговоров между Владимиром Путиным и Джо Байденом. Их встреча является «знаком надежды».

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Все новости / Политика / Политолог Ордуханян считает, что на саммите Путину готовят провокацию
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