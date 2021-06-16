Тактические учения зенитчиков с участием С-400 стартовали в Ленобласти

Санкт-Петербург, 16 июня. Расчеты С-400 приняли участие в тактических учениях зенитных ракетных дивизионов Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа.

Маневры стартовали в Ленобласти. Расчетам С-400 пришлось совершить марш по пересеченной местности. Добравшись до назначенного района, они заступили на боевое дежурство.

В ходе учений был проведен тренировочный бой. Вертолеты Ми-8 и Ми-35 выполнили роль воздушных маловысотных целей. Электронными пусками зенитных управляемых ракет они были условно поражены.

В маневрах, по данным телеканала «Звезда», приняли участие более 100 военнослужащих. Было задействовано 30 единиц специальной техники.

Власти Катара, как стало известно недавно, по-прежнему заинтересованы в приобретении российских С-400. Об этом заявил катарский посол в Москве.