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Инфляция в России и в мире: как удержать цены на продукты

  /   Обновлено: 16 июня 2021 10:01
Экономика
Инфляция в России и в мире: как удержать цены на продукты
Global Look Press  /  Oliver Berg / dpa

Рост цен широкого круга товаров в России требует ответных мер денежно-кредитной политики, без них инфляция не начнет снижаться, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе рассмотрения годового отчета ЦБ на пленарном заседании Госдумы.

Действительно, инфляция в мае составила 6%, причем продукты в России подорожали еще больше — до 7,4%. Также резко выросли цены на стройматериалы и металл.

ЦБ в ответ повысил ключевую ставку — с 5% сразу до 5,5%. Можно ли с помощью монетарной политики сдержать рост цен? Кто завышает цены на продукты? Виноваты ли жадные металлурги в росте цен на металл?

На эти и другие вопросы будут даны ответы в ходе пресс-конференции, которая пройдет в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» в среду, 16 июня, в 13:30.

На вопросы ответят:

  • сенатор от Краснодарского края, член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Кондратенко;
  • координатор «Деловой России» по Северо-​Западному федеральному округу Дмитрий Панов;
  • президент Ассоциации крестьянских (фермерских), личных подсобных хозяйств и кооперативов Ленинградской области и Санкт-Петербурга, член общественной палаты Ленинградской области, фермер Михаил Шконда;
  • первый заместитель председателя Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Государственной думы Валерий Гартунг;
  • координатор проекта ОНФ «Народный фермер», фермер Олег Сирота.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»: 197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

Для звонков: +7 999 214 8054, +7 921 952 89 55

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Все новости / Экономика / Инфляция в России и в мире: как удержать цены на продукты
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