Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 июня 10:22
10:19
Общество
Белорусские следователи обратились к Дурову из-за призывов к насилию в Telegram
10:19
Происшествия
Правоохранители задержали пятерых подозреваемых в поджоге автомобилей в Химках
10:17
Евро 2020
Стала известна стоимость благоустройства фан-зон Евро-2020 в Петербурге
10:13
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Бедная Настя» Петр Красилов развелся с женой после 16 лет брака
10:13
Экономика
Рост цен на жилье в России связали с подорожанием стройматериалов
10:08
Общество
Скончался экс-начальник управления Генпрокуратуры РФ Владимир Лысейко
10:08
Общество
В чем русский разбирается лучше всех? Напутствие Запашного перед матчем с Финляндией
10:05
Происшествия
Школьница в спортивных штанах сбежала из дома в Петербурге
10:03
Происшествия
Житель Владивостока распылил газовый баллончик в лицо 92-летней женщине
10:03
Общество
Россиянам объяснили, какие лекарства нельзя принимать перед вакцинацией от COVID-19
Все новости

TikTok-блогер Аллен поделилась лайфхаком для уставших матерей

Общество
TikTok-блогер Аллен поделилась лайфхаком для уставших матерей

Москва, 16 июня. Лайфхак TikTok-блогера Меган Аллен, адресованный матерям, уставшим укладывать своих детей, был признан пользователями соцсети «гениальным».

Аллен опубликовала видеоролик, в котором рассказала, как приучить ребенка спать одному. Женщина предложила матерям сделать своего «клона» и оставить его в детской. В качестве примера она взяла плюшевую игрушку, надела на нее парик, положила на пол и накрыла одеялом.

Пользователи разделились в своих оценках. Некоторые заявили, что считают лайфхак гениальным. Другие отметили, что ребенок, обнаружив вместо матери игрушку, может получить психологическую травму.

Австралийский блогер Шантель Мила ранее поделилась с женщинами в TikTok эффективным способом выведения пятен с одежды. Для этого она использовала жидкое мыло, пищевую соду и жесткую щетку.

Вернуться назад

Все новости / Общество / TikTok-блогер Аллен поделилась лайфхаком для уставших матерей
ребенок блогер лайфхак tiktok
Комментировать
Эксклюзив
Стала известна стоимость благоустройства фан-зон Евро-2020 в Петербурге
Стала известна стоимость благоустройства фан-зон Евро-2020 в Петербурге
Самое популярное
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Спорт 59924 13 июня 2021
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Общество 58223 14 июня 2021
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Политика 58200 15 июня 2021
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Армия 50344 13 июня 2021
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Общество 44605 15 июня 2021
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Рейтинг@Mail.ru