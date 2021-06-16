TikTok-блогер Аллен поделилась лайфхаком для уставших матерей

Москва, 16 июня. Лайфхак TikTok-блогера Меган Аллен, адресованный матерям, уставшим укладывать своих детей, был признан пользователями соцсети «гениальным».

Аллен опубликовала видеоролик, в котором рассказала, как приучить ребенка спать одному. Женщина предложила матерям сделать своего «клона» и оставить его в детской. В качестве примера она взяла плюшевую игрушку, надела на нее парик, положила на пол и накрыла одеялом.

Пользователи разделились в своих оценках. Некоторые заявили, что считают лайфхак гениальным. Другие отметили, что ребенок, обнаружив вместо матери игрушку, может получить психологическую травму.

Австралийский блогер Шантель Мила ранее поделилась с женщинами в TikTok эффективным способом выведения пятен с одежды. Для этого она использовала жидкое мыло, пищевую соду и жесткую щетку.