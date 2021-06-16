Минздрав Словении объявил об окончании эпидемии COVID-19

Любляна, 16 июня. С завтрашнего дня в Словении формально окончена эпидемия, но борьба против коронавируса еще не завершена, заявил министр здравоохранения Янез Поклукар в своем Twitter-аккаунте.

За прошедшие сутки в стране зафиксировали всего 112 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, скончались два пациента. В больницах на лечении находятся 122 человека, из которых 40 – в отделениях интенсивной терапии.

На территории страны продолжается вакцинация. Словения использует один из препаратов западного производства. Прививку сделали 769 248 жителей, полную иммунизацию прошли 551 906.

«Вакцинация остается ключевой мерой контроля за эпидемией. Будущее ЕС основано на солидарности и сотрудничестве при общих ценностях и целях вакцинации», — написал Янез Поклукар в Twitter.

Власти Словении сохраняют меры по нераспространению коронавируса. Население обязано носить медицинские маски в общественных местах. Также в помещениях соблюдается правило дистанции.

Ранее американские ученые установили новые сроки появления коронавируса в США.