Ургант с юмором отреагировал на скандал Бузовой и Губерниева

Москва, 16 июня. Телеведущий Иван Ургант высмеял спортивного комментатора Дмитрия Губерниева после скандала с певицей Ольгой Бузовой в эфире «Матч ТВ».

Бузова, по словам Урганта, умеет удивлять не только на сцене, но и помогает другим удивлять. При этом телеведущий считает, что ситуация сложилась очень неприятная. Об этом он заявил в эфире своего шоу «Вечерний Ургант».

«Я посмотрел все интервью, могу сказать одно: задавая яркие и интересные вопросы в своих интервью, Дмитрий забывает задать главный вопрос своему стилисту», — пошутил Ургант.

Ранее звезда телестройки «Дом-2», певица и актриса Ольга Бузова расплакалась в прямом эфире телеканала «Матч ТВ» после комментария Дмитрия Губерниева. Певица заявила, что комментатор в везде «щеголяет» своими знаниями о футболе. Это хорошо, но никак не помогает российским спортсменам, считает она. Губерниев прервал монолог Бузовой и заявил, что задал ей совершенно другой вопрос. Светская львица пожаловалась, что ей просто не дали ответить.

Но Дмитрий Губерниев продолжал настойчиво говорить о футболе, а потом сменил тему, спросив, перестала ли Бузова пить коньяк по утрам. Эта шутка вызвала у артистки бурную реакцию, она расплакалась прямо в студии.