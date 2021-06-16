Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 июня 10:21
10:19
Общество
Белорусские следователи обратились к Дурову из-за призывов к насилию в Telegram
10:19
Происшествия
Правоохранители задержали пятерых подозреваемых в поджоге автомобилей в Химках
10:17
Евро 2020
Стала известна стоимость благоустройства фан-зон Евро-2020 в Петербурге
10:13
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Бедная Настя» Петр Красилов развелся с женой после 16 лет брака
10:13
Экономика
Рост цен на жилье в России связали с подорожанием стройматериалов
10:08
Общество
Скончался экс-начальник управления Генпрокуратуры РФ Владимир Лысейко
10:08
Общество
В чем русский разбирается лучше всех? Напутствие Запашного перед матчем с Финляндией
10:05
Происшествия
Школьница в спортивных штанах сбежала из дома в Петербурге
10:03
Происшествия
Житель Владивостока распылил газовый баллончик в лицо 92-летней женщине
10:03
Общество
Россиянам объяснили, какие лекарства нельзя принимать перед вакцинацией от COVID-19
Все новости

Ургант с юмором отреагировал на скандал Бузовой и Губерниева

  /   Обновлено: 16 июня 2021 10:18
Общество
Ургант с юмором отреагировал на скандал Бузовой и Губерниева
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 16 июня. Телеведущий Иван Ургант высмеял спортивного комментатора Дмитрия Губерниева после скандала с певицей Ольгой Бузовой в эфире «Матч ТВ».

Бузова, по словам Урганта, умеет удивлять не только на сцене, но и помогает другим удивлять. При этом телеведущий считает, что ситуация сложилась очень неприятная. Об этом он заявил в эфире своего шоу «Вечерний Ургант».

«Я посмотрел все интервью, могу сказать одно: задавая яркие и интересные вопросы в своих интервью, Дмитрий забывает задать главный вопрос своему стилисту», — пошутил Ургант.

Ранее звезда телестройки «Дом-2», певица и актриса Ольга Бузова расплакалась в прямом эфире телеканала «Матч ТВ» после комментария Дмитрия Губерниева. Певица заявила, что комментатор в везде «щеголяет» своими знаниями о футболе. Это хорошо, но никак не помогает российским спортсменам, считает она. Губерниев прервал монолог Бузовой и заявил, что задал ей совершенно другой вопрос. Светская львица пожаловалась, что ей просто не дали ответить.

Но Дмитрий Губерниев продолжал настойчиво говорить о футболе, а потом сменил тему, спросив, перестала ли Бузова пить коньяк по утрам. Эта шутка вызвала у артистки бурную реакцию, она расплакалась прямо в студии.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Ургант с юмором отреагировал на скандал Бузовой и Губерниева
губерниев бузова ургант
Комментировать
Эксклюзив
Стала известна стоимость благоустройства фан-зон Евро-2020 в Петербурге
Стала известна стоимость благоустройства фан-зон Евро-2020 в Петербурге
Самое популярное
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Спорт 59924 13 июня 2021
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Общество 58223 14 июня 2021
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Политика 58200 15 июня 2021
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Армия 50344 13 июня 2021
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Общество 44605 15 июня 2021
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Рейтинг@Mail.ru