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«Зеленский — неудавшийся жених»: политолог объяснил, почему Украину не ждут в НАТО

  /   Обновлено: 16 июня 2021 10:06
Политика
«Зеленский — неудавшийся жених»: политолог объяснил, почему Украину не ждут в НАТО

Киев, 16 июня. В Европе никого не волнуют проблемы Украины. Те страны, которые должны были ее поддерживать, не делают этого. Об этом заявил политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно говорил о вступлении в НАТО и едва ли не ставил ультиматум. Однако, несмотря на это, Киев в Альянсе не ждут. Эту ситуацию доктор политических наук обсудил на YouTube-канале «Украина.ру».

«Зеленский мне напоминает неудавшегося жениха, который понимает, что его девушка не любит и ставит ультиматум. Кого это волнует? Кого когда-либо волновало, что говорит этот Зеленский или вся эта камарилья?» — отметил эксперт.

Он считает, что нынешняя украинская власть обокрала свой народ. Это люди, которые уже давно являются политическими банкротами.

«Даже те люди, которые должны их поддерживать... они не хотят иметь с ними ничего общего. Посмотрите голландскую, французскую, немецкую, испанскую прессу. Там ни одной положительной коннотации в отношении руководства Украины. Над ними смеются. Это самое страшное, что может быть», — подчеркнул Ордуханян.

Ранее читатели французского издания Le Figaro оценили слова Зеленского о том, что Украина каждый день готова вступить в НАТО.

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украина нато зеленский рафаэль ордуханян
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