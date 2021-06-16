Малышева рассказала о малоэффективных способах борьбы с комарами

Москва, 16 июня. Комары плохо реагируют на ультразвуковые приборы. Для борьбы с насекомыми лучше использовать другие средства, заявила врач и телеведущая Елена Малышева.

Ведущая передачи «Жить здорово!» призвала не игнорировать комариные укусы. Эти насекомые, по ее словам, могут быть переносчиками различных инфекций.

Наиболее эффективным способом борьбы с ними является использование репеллентов и фумигаторов. Зажженные лампы и свечи, а также ароматические масла и ультразвуковые «отпугиватели» плохо помогают как в закрытых помещениях, так и на улице, добавила Малышева в эфире Первого канала.

Врач-терапевт Татьяна Романенко ранее рассказала, почему не стоит расчесывать комариные укусы. Это может привести, по ее словам, к аллергической реакции.