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Политолог-американист объяснил, по каким вопросам США и РФ смогут договориться

Политика
Политолог-американист объяснил, по каким вопросам США и РФ смогут договориться

Москва, 16 июня. Переговоры РФ и США можно считать успешными, если стороны добьются обмена заключенными и упорядочат работу консульств. Об этом заявил доктор политических наук Рафаэль Ордуханян.

В интервью для YouTube-канала издания «Украина.ру» политолог-американист рассказал, по каким вопросам президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Джо Байден смогут прийти к соглашению. Он считает, что саммит преждевременный, но положительные стороны в нем тоже есть.

«Если мы договоримся об обмене заключенными, гражданами России и Америки, то будет очень хорошо. Сколько можно нашим ребятам там сидеть», — отметил Ордуханян.

Второй вопрос, который может быть решен — это налаживание работы консульств в обеих странах. Главы государств могут облегчить жизнь и американцам, и россиянам,

«Если это будет сделано, то это уже будет хорошо. Я другой политической повестки просто не вижу», — подытожил эксперт.

Ранее стало известно, что граждане США надеются на обмен заключенными между Москвой и Вашингтоном.

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путин байден саммит рафаэль ордуханян
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