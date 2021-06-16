Минобороны РФ получит третий вертолет Ми-38Т в VIP-варианте к концу года

Москва, 16 июня. Минобороны России до конца года получит третий по счету VIP-вертолет МИ-38Т. Он будет выполнен в варианте «салон».

В сообщении говорится, что летательный аппарат будет оснащен дополнительными опорами шасси для посадки на снег или грунт, передает РИА Новости. Топливная система будет защищена от взрыва. Вертолет оборудуют интегрированным пилотажно-навигационным комплексом с жидкокристаллическим дисплеем. Это даст возможность пилотировать одному летчику.

Первые подобные аппараты были переданы в Минобороны в 2019 году. Выполнены они были в транспортно-десантной версии. Воздушный транспорт применяется для перевозки грузов или пассажиров. Также аппарат может использоваться в качестве поисково-спасательной машины.

ФАН ранее сообщал, что замминистра обороны России Алексей Криворучко посетил испытательный полигон в Нижегородской области. Там ознакомился с вертолетом Ка-52М, который получил новый комплекс вооружения.