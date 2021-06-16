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Вдова Грачевского обвинила Григоряна в подделке подписей создателя «Ералаша»

Шоу-бизнес
Вдова Грачевского обвинила Григоряна в подделке подписей создателя «Ералаша»

Москва, 16 июня. Актриса Екатерина Белоцерковская подала в суд на кинопродюсера Аркадия Григоряна. Она обвинила его в подделке подписей ее покойного супруга Бориса Грачевского.

Весной артистка рассказала о результатах почерковедческой экспертизы, которая показала подделку на документах. Оказалось, что 50% доли в киножурнале «Ералаш» перешли в руки Григоряна.

Белоцерковская полностью доверяла Григоряну и была уверена, что мужчина вернет долю наследникам. Она добавила, что указала продюсеру на подделку подписи, но тот отказался объяснять чужой «автограф» на документах.

Вдова основателя «Ералаша» также оценила сообщения, что Григорян пожаловался в полицию на бывших супруг Грачевского.

«Не смеялась полгода, сегодня впервые посмеялась. Спасибо большое за цирк», — приводит 360tv.ru слова артистки.

Белоцерковская добавила, что прекрасно относилась к Григоряну. Более того, она не собиралась отнимать у него должность, а хочет справедливого раздела наследства.

Борис Грачевский ушел из жизни в начале этого года в возрасте 71 года. За несколько недель до кончины он попал в больницу, где лечился от коронавируса. Причиной стали осложнения, вызванные инфекцией.

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Все новости / Шоу-бизнес / Вдова Грачевского обвинила Григоряна в подделке подписей создателя «Ералаша»
григорян белоцерковская грачевский
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