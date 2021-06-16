Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 июня 08:52
08:50
Политика
Политолог Ордуханян считает, что на саммите Путину готовят провокацию
08:50
Армия
Тактические учения зенитчиков с участием С-400 стартовали в Ленобласти
08:47
Общество
TikTok-блогер Аллен поделилась лайфхаком для уставших матерей
08:46
Политика
Минздрав Словении объявил об окончании эпидемии COVID-19
08:44
Общество
Ургант с юмором отреагировал на скандал Бузовой и Губерниева
08:42
Политика
«Зеленский — неудавшийся жених»: политолог объяснил, почему Украину не ждут в НАТО
08:42
Политика
НАТО пока не готова рассмотреть скорое вступление Украины в Альянс
08:36
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде в Москве на 16 июня
08:36
Политика
WP: Байден не поддался на уговоры Госдепа ввести санкции против Nord Stream 2 AG
08:35
Политика
«Россия спасает жизни»: в Китае восхитились интервью Путина для NBC
Все новости

Россия начнет разработку экспортной модели двухместного Су-57

Армия
Россия начнет разработку экспортной модели двухместного Су-57

Москва, 16 июня. Российские конструкторы планируют в ближайшее время разработать двухместный вариант истребителя пятого поколения Су-57 для экспортных поставок.

По словам вице-премьера России Юрия Борисова, этот вопрос находится на контроле Министерства обороны РФ и конструкторского бюро «Сухого».

«Интерес к этой машине есть, и он, на мой взгляд, будет возрастать год от года, по мере того, как будет наша Российская армия насыщаться этой моделью», — цитирует РИА Новости Борисова.

Он также уточнил, что первоочередной задачей является создание кабины, в которой смогли бы разместиться сразу два пилота. Такой вариант многоцелевого истребителя существенно повысит экспортный спрос но новинку за рубежом.

Источник в авиастроительной отрасли ранее сообщил, что на вооружение Воздушно-космических сил России в 2021 году поступят два серийных Су-57. По данным RT, боевые машины сначала пройдут испытания в Государственном летно-испытательном центре в Ахтубинске.

Ранее ФАН писал о начале разработки в России однодвигательного истребителя на основе Су-57.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Россия начнет разработку экспортной модели двухместного Су-57
пак фа су-57 кб сухой
Комментировать
Эксклюзив
Нарендра Моди выступил на саммите «Большой семерки»
Нарендра Моди выступил на саммите «Большой семерки»
Самое популярное
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Спорт 59469 13 июня 2021
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Общество 57154 14 июня 2021
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Политика 54620 15 июня 2021
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Армия 49949 13 июня 2021
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Общество 36671 15 июня 2021
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Рейтинг@Mail.ru