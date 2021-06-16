Россия начнет разработку экспортной модели двухместного Су-57

Москва, 16 июня. Российские конструкторы планируют в ближайшее время разработать двухместный вариант истребителя пятого поколения Су-57 для экспортных поставок.

По словам вице-премьера России Юрия Борисова, этот вопрос находится на контроле Министерства обороны РФ и конструкторского бюро «Сухого».

«Интерес к этой машине есть, и он, на мой взгляд, будет возрастать год от года, по мере того, как будет наша Российская армия насыщаться этой моделью», — цитирует РИА Новости Борисова.

Он также уточнил, что первоочередной задачей является создание кабины, в которой смогли бы разместиться сразу два пилота. Такой вариант многоцелевого истребителя существенно повысит экспортный спрос но новинку за рубежом.

Источник в авиастроительной отрасли ранее сообщил, что на вооружение Воздушно-космических сил России в 2021 году поступят два серийных Су-57. По данным RT, боевые машины сначала пройдут испытания в Государственном летно-испытательном центре в Ахтубинске.

Ранее ФАН писал о начале разработки в России однодвигательного истребителя на основе Су-57.